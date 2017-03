O multimilionário norte-americano David Rockefeller, banqueiro, filantropista e conselheiro presidencial morreu aos 101 anos.

Um porta-voz da família confirmou que o multimilionário morreu esta segunda-feira na sua casa, em Pocantico Hills, Nova Iorque.

Informações divulgadas pela comunicação social dão conta que o banqueiro terá sido vítima de problema cardíaco.

David Rockefeller era o patriarca da família que durante largos anos dominou o banco Chase Manhattan, onde apenas detinha 5% do capital acionista.

David Rockefeller foi presidente do Chase Manhattan na décadfa de 70 do século passado, altura em que a instituição expandiu internacionalmente as suas operações e ficou conhecida nos Estados Unidos como "David's bank”.