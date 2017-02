Eman Ahmed Abd El Aty será provavelmente a pessoa mais obesa do mundo. Mas antes o não fosse... Pesa cerca de 500 quilos e será finalmente submetida a uma cirurgia para reduzir o peso. Uma operação de risco, a todos os níveis.

A jovem mulher de 36 anos vive no Egito e será operada na Índia, por um cirurgião que se ofereceu gratuitamente para o fazer. Será transportada de helicóptero até ao destino, já que, segundo conta a edição digital da revista francesa Jeune Afrique, várias companhias de aviação se mostraram renitentes em levá-la a bordo.

Sem balanças para a pesar

O peso é apenas uma estimativa, tendo em conta que não existem balanças capazes de o confirmar nos últimos anos. Mas Muzafal Lakdawala, médico e especialista em cirurgias para redução de peso, viu as fotografias e os relatórios médicos da mulher e ficou convicto que o peso será de, pelo menos, 450 quilogramas.

Eman Ahmed Abd El Aty tem 36 anos e o seu tamanho confinou-a à cama, impossibilitando a sua locomoção por completo durante 25 anos. Por esta razão, a solução encontrada foi um helicóptero. Eman vai ser transportada até à Índia, para conseguir ser finalmente operada por Muzafal Lakdawla.

Espero ser capaz de a ajudar, mas não o vou afirmar convictamente porque estaria a embelezar a realidade”, afirmou o médico.

Mas este desfecho não foi fácil de alcançar. Segundou contou a BBC, a embaixada indiana no Cairo mostrou-se inicialmente relutante à iniciativa e negou o visto a Eman, por a mulher não poder viajar como qualquer outra pessoa.

Elefantíase ou obesidade mórbida

Sem aparente solução para a sua situação, tudo mudou quando o médico Muffazal resolveu enviar um tweet ao Ministro dos Negócios Estrangeiros na Índia, Sushma Swaraj. Este tomou de imediato uma iniciativa. Por acaso, quando até se encontrava internado para um transplante de rim.

O ministro indiano facilitou assim a viagem de Eman e a cirurgia terá lugar em Bombaim.

Apesar de não ser pelas melhores razões, Eman pode vir a ganhar o título de “mulher mais pesada do mundo” e alcançar um novo recorde do Guinness, destituíndo Paualine Potter, que pesava, em 2010, cerca de 292 quilos.

Segundo a família contou ao médico, Eman terá nascido com uma doença crónica chamada elefantíase. Este problema de saúde surge pela existência de um parasita, responsável por causar uma obstrução no sistema linfático. O que leva à acumulação de linfa no organismo, provocando um aumento anormal de volume em partes do corpo humano.

[Os pais] disseram que aos 11 anos, a Eman ganhou imenso peso e, por essa razão, não conseguia levantar-se ou gatinhar. Depois disso, sofreu um AVC que a deixou incapacitada e sem conseguir sair de casa desde essa altura”, contou o médico.

Por isto, o médico Muzafal Lakdawala até nem se inclina para que Eman sofra de elefatíase. Admite que se trate de um caso de obesidade mórbida como causa do linfedema, o tal inchaço relativo à acumulação de líquido linfático que, neste caso em particular, lhe afetou as pernas.

A mulher conta com o apoio da mãe e da irmã que foi a responsável por contactar o médico, em outubro, para pedir ajuda. A partir desse momento, Muzafal Lakdawala começou a angariar dinheiro para pagar o transporte da mulher e da família até Bombaim.

À espera da banda gástrica

Para a família de Eman, trata-se de uma ajuda inestimável, já que não tinha os meios necessários para pagar a deslocação até à Índia.

Estamos à espera de a conseguir levar até Bombaim já na próxima semana. O ideal é ser o mais rápido possível. Só precisamos de esperar pelo fim de todas as formalidades”, sublinhou a irmã.

De acordo com o cirurgião, antes de ser operada, Eman terá de fazer dieta: um regime alimentar líquido, durante 25 dias, para perder cerca de 50 quilos.

Só quando as suas doenças relacionadas com a obesidade estiverem sob controlo e Eman tiver perdido peso, faremos a operação", sublinhou o médico, referido pela Jeune Afrique.

Muzafal Lakdawala estima que a intervenção cirúrgica permitirá a Eman perder 150 quilos. Dos 450 a 500 que hoje tem.

Eman vai colocar uma banda gástrica que diminui o tamanho do estômago, para se sentir satisfeita com menos comida.