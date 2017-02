O ministro da Defesa iraniano, o general Hossein Dehghan, confirmou, nesta quarta-feira, a realização de um ensaio com um míssil, denunciado pelos Estados Unidos, mas afirmou que o teste não constitui uma violação do acordo nuclear.

Esta ação não está em contradição com o acordo nuclear nem com a resolução 2231", declarou Dehghan, citado pela agência iraniana Isna, acrescentando que "este ensaio surge na continuação do programa defensivo" do Irão.

A resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU "pede ao Irão que não realize qualquer atividade ligada a mísseis balísticos concebidos para transportar uma ogiva nuclear".

O lançamento, no domingo, de um míssil de médio alcance pelo Irão deixou meio mundo à beira de um ataque de nervos.

A pedido dos Estados Unidos, por desconhecer a “exata natureza” do teste, o Conselho de Segurança da ONU convocou, na terça-feira, uma reunião de emergência para discutir a situação.

No mesmo dia multiplicaram-se os alertas, com a União Europeia a avisar o Irão para não “aprofundar a desconfiança” em relação aos seus ensaios e o Irão, um dos sete países banidos de entrar nos EUA, a dizer que esperava que a administração Trump não estivesse “a criar novas tensões”.

"Esperamos que o programa de defesa iraniano não seja usado pela administração norte-americana como um pretexo para criar novas tensões”, afirmou, na terça-feira, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, durante uma conferência de imprensa na presença do homólogo francês Jean-Marc Ayrault.

Zarif lembrou que tanto Paris como Washington, referindo-se a Barack Obama, “confirmaram repetidamente” que os testes de mísseis do Irão não fazem parte de um acordo nuclear entre Teerão e as principais potências.

O ministro iraniano garantiu também que os testes não violam as resoluções das Nações Unidas, uma vez que servem apenas propósitos defensivos e não eventuais ataques nucleares.

Temos dito que nunca usaremos as nossas armas contra terceiros, exceto em caso de defesa”, disse Zarif.

A Rússia saiu em defesa do Irão, com o responsável pela pasta nuclear russa, Mikhail Ulyanov, a considerar que não há provas que os testes iranianos estejam a ser feitos tendo por base um potencial ataque nuclear e que de nenhuma forma “violam as resoluções do Conselho de Segurança”.