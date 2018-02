Um tiroteio ocorreu às portas da sede da NSA, a agência de segurança norte-americana, em Fort Meade, no estado de Maryland, na manhã desta quarta-feira. Informações de meios de comunicação locais, citados pela agência Reuters, dão conta da existência de três feridos, incluindo um polícia.

A autoestrada que passa perto de Fort Meade foi mesmo cortada em ambos os sentidos.

Fort George G. Meade - HWY32 is closed in both directions near Fort Meade due to a police investigation. Please take alternate routes, expect long delays and drive carefully.

— Fort Meade PAO (@FtMeadeMD) 14 de fevereiro de 2018