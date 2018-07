Um míssil explodiu quando estava prestes a ser lançado num treino da marinha alemã, junto à costa da Noruega. A explosão feriu dois marinheiros sem gravidade.

De acordo com um comunicado da marinha, o sistema do míssil funcionou mal depois de ter sido dada a ordem para ser lançado. No mesmo documento, o capitão do navio, Thomas Hacken, disse que a tripulação ficou "diante uma parede de fogo ardente e brilhante. O sistema de sprinklers (sistema automático de extinção de incêndios) foi imediatamente ativado e a tripulação conseguiu apagar o fogo."

No entanto, a caixa de lançamento e a ponte do navio ficaram visivelmente danificadas e alguns detritos da explosão caíram ao mar.

Segundo a marinha, o míssil do tipo SM 2 não conseguiu ser lançado devido a um defeito no sistema de propulsão, do qual não se esperava falhas, uma vez que tinha sido lançado recentemente um míssil do mesmo tipo.

O inspetor chefe da marinha alemã, Vice Admiral Andreas Krause, disse ainda que este tipo exercícios são riscos necessários.

Temos que praticar para conseguirmos atuar em caso de emergência, de defesa nacional ou de aliança.", acrescentou o inspetor.

O navio de guerra já regressou à sua base em Wilhelmshaven, na Alemanha.