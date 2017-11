Rachel Meghan Markle. É este o nome da noiva do príncipe Harry, mas quem é a mulher que vai levar o filha mais novo do príncipe Carlos ao altar?

Nascida em Los Angeles a 4 de agosto de 1986, Meghan Markle é uma atriz norte-americana de 36 anos, conhecida pelo seu papel como Rachel Zane na série "Suits".

A sua relação com o príncipe Harry, de 33 anos, foi oficialmente anunciada em novembro de 2016, quatro meses depois do namoro ter começado. O assédio à namorada do príncipe levou-o a emitir um comunicado onde pedia aos órgãos de comunicação social que deixassem Meghan Markle - e a sua família - em paz.

No mesmo comunicado, escrito pelo secretário de Harry, o príncipe, de 32 anos, mostrava-se "preocupado pela segurança da senhorita Markle" na sequência "da onda de abuso e perseguição" de que a atriz foi alvo desde o início dos rumores de uma relação entre os dois.

Uma noiva divorciada

Este não será o primeiro casamento para a noiva do príncipe Harry. Corria o ano de 2011 quando Meghan Markle subiu ao altar com o produtor de cinema Trevor Engelson com quem namorava desde 2004. O casamento chegou ao fim dois anos depois.

2011 foi um ano marcante para a norte-americana. Filha de um pai branco e de uma mãe negra, a atriz ouviu várias vezes "o que és tu?" e teve dificuldade em encontrar trabalhos por causa da cor da sua pele.

"Eu não era negra o suficiente para os papéis de negros e não era branca o suficiente para os papéis de brancos, ficando algures no meio como um camaleão étnico que não conseguia um trabalho", escreveu na Elle em 2015.

Mas em 2011 tudo mudou. Meghan Markle foi chamada para dar vida a Rachel Zane. A norte-americana já tinha participado nas séries "CSI: Miami," "90210" e "General Hospital" e nos filmes "Horrible Bosses" (2011) e "Remember Me" (2010), mas foi com Rachel Zane que a sua carreia de atriz disparou.

A sua participação na série, da qual era protagonista, chegou ao fim - ainda que não oficialmente - em novembro. Vários colegas da série publicaram fotografias onde anunciavam o adeus ao casal Rachel Zane e Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams.

Ativista licenciada em comunicação

Formada em comunicação pela Northwestern University, Meghan Markle trabalhou na embaixada dos EUA em Buenos Aires depois da faculdade.

Depois deste trabalho, e antes de enveredar pela carreira de atriz, a norte-americana envolveu-se em vários trabalhos humanitários.

Embaixadora global da World Vision Canadá, a atriz fez várias viagens para oferecer ajuda e participar em projetos. Esteve, inclusive, em Ruanda onde ajudou uma organização numa campanha - Clean Water Campaign - que tenta melhorar as condições de acesso a água potável.

Meghan Markle é ainda uma defensora da igualdade de género, tendo colaborado com as Nações Unidas Mulheres em 2015. A atriz participou numa conferência no dia Internacional da Mulher, pouco depois de ser nomeada advogada da ONU Mulheres para a Participação Política e Liderança.

"Tenho orgulho em ser mulher e em ser feminista", afirmou na conferência.

Será princesa?

Não. Tal como Catherine 'Kate' Middleton, Meghan Markle não terá o título de princesa. Esse título está reservado para os descendentes da família real, como é o caso dos príncipes Harry, George e Charlotte.

Aquando o casamento com o príncipe William, Kate Middleton recebeu o título de Sua Alteza Real, a duquesa de Cambridge.

Espera-se que com o casamento, o príncipe Harry receba o título de duque de Sussex, um título que não é usado desde 1843. A confirmar-se este título, Meghan Markle será Sua Alteza Real, a duquesa de Sussex.