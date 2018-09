Um cliente de um supermercado australiano deu o alerta: os morangos de uma quinta de Queensland, que fornece três supermercados Woolworths, tinham agulhas espetados neles.

De acordo com o News Australia, o alerta foi dado por Joshua Gane, de 21 anos, através do Facebook, no passado domingo.

"Estou a postar isto como aviso de alguém que comprou morangos ("Berry Obsessions") na Woolworths recentemente. Estava a conduzir para a costa quando o Hoani van Dorp trincou um morango e engoliu metade de uma agulha de costura. Depois, verificamos os outros morangos e encontramos outra agulha dentro de um deles. Estamos agora nas urgências, porque ele começou a sentir dor abdominal forte", lê-se na mensagem.

Rapidamente autoridades pediram aos consumidores que compraram morangos das marcas "Berry Obsession" e "Berry Licious", na semana passada, nos Estados de Queensland e Victoria, que os devolvessem e não consumissem o produto, por este representar um perigo para a saúde.

Segundo a imprensa local, o principal suspeito é um ex-funcionário da rede de supermercados, que terá sabotado as embalagens de morangos, com intenção de provocar danos corporais graves nos consumidores.

As autoridades revelaram ainda que "os morangos comprados a partir de 13 de setembro são seguros para consumo".