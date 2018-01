Em dezembro, a cidade de Moscovo, capital da Rússia, teve apenas seis minutos de sol, segundo informações reveladas pelo instituto de meteorologia da Rússia, Meteonovosti.

Romam Vilfand, especialista do instituto, citado pelo The Moscow Times, afirmou que as temperaturas "altas" em Moscovo (cerca de 5,8 graus acima da média), e as massas de ar do Atlântico levaram à formação de nuvens que impediram que o sol brilhasse.

Foi uma situação extraordinária este ano", disse o especialista.

O último recorde do mês de dezembro mais escuro foi há quase vinte anos, no ano 2000, com apenas três horas de sol.

No entanto, algumas zonas da Rússia atravessam uma vaga de frio intensa. No último domingo, por exemplo, os termómetros rondaram os 60 graus negativos na região de Yakutia.

A fotografia de Anastasia Gruzdeva tornou-se viral nas redes sociais, depois da jovem ter mostrado o estado em que ficou assim que saiu à rua: pestanas e sobrancelhas cobertas de gelo.