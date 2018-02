A capital francesa está paralisada por causa da neve e os parisienses decidiram aproveitar o espesso manto branco para esquiar e fazer snowboard na encosta da Basílica do Sacre Coeur em Montmatre. Há 30 anos que não nevava tanto em Paris e as consequências não são as melhores: transportes parados, escolas fechadas e a população aconselhada a ficar em casa