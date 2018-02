Imagens das praias de Barcelona cobertas de neve estão a correr mundo através das redes sociais. É inevitável associar bom tempo à mediterrânica capital da Catalunha, mas os termómetros contam outra história nos últimos dias. Uma frente fria situada na costa de Barcelona está a fazer cair as temperaturas na região, não tão intensamente no centro da cidade, com mínimas de três/cinco graus, que contrastam com os -21,5º em Das, Girona, segundo dados do Serviço Meteorológico da Catalunha.

As imagens que se seguem foram partilhadas no Twitter.

Si jamais ça peut consoler les Parisiens... à #Barcelona aussi on a de la neige #neu #neva pic.twitter.com/INuDZER7PL — Isabelle Guyot (@HYGER) February 8, 2018

Va nevar a Barcelona? Vam tenir calamarsa? Calabruix? Aiguaneu? Ho aclarim amb Eliseu Vilaclara del @meteocat. @OndaCero_cat pic.twitter.com/4pPYVZ8tgZ — La Ciutat Onda Cero (@Laciutat) February 9, 2018

Neu a Barcelona ❄ Des de Nova Icària i s'apropa un altre front pic.twitter.com/ct3lPnDVJG — PabloGD (@PabloGD7) February 8, 2018

Neu a les platges de Barcelona. Ganes de passejar. pic.twitter.com/fyq3ZsHWEs — Boisterous Boy (@BoisterouslyMe) February 8, 2018