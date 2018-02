Há 30 anos que não nevava assim em Paris. O forte nevão que caiu nas últimas horas na capital francesa pintou um retrato ainda mais bonito da cidade das luzes e há milhares de parisienses a partilharem imagens nas redes sociais.

A hashtag #ParisSousLaNeige (Paris debaixo de neve) está a agregar a maioria das publicações.

Due to weather conditions, the Eiffel Tower is closed for the moment until early afternoon. Follow the situation on our Twitter and Facebook feeds. #eiffeltower #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/p1ZNFCv1Mg

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 7 de fevereiro de 2018