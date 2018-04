Foi devido à "raiva" ao Youtube e ao sentimento de "discriminação" que Nasim Najafi Agdham disparou tiros na sede da empresa esta terça-feira. Segundo as palavras do próprio pai, a autora dos disparos estava "furiosa" com a empresa por, entre outros motivos, ter deixado de pagar os vídeos que ela publicava na plataforma.

Nasim, de 39 anos, era uma ativista vegan e defensora dos direitos dos animais com vários canais no Youtube. Acusava a plataforma de discriminação e de bloquear os seus vídeos.

Essa é a tática pacífica usada na Internet para censurar e reprimir as pessoas que dizem a verdade, mas não servem para os lucros financeiros e políticos do sistema e das grandes empresas.", disse Nasim num post do Instagram, de acordo com o The Mercury News.

Isto porque, em janeiro, o YouTube lançou novas regras para que os utilizadores possam ganhar dinheiro com os vídeos. Os novos canais de Youtube passaram a precisar de 1.000 subscritores e 4.000 horas de visualizações no último ano para o vídeo poder ter publicidade e passaram, também, a ser introduzidas novas medidas para restringir conteúdos impróprios.

Segundo a mesma fonte, um dos vídeos banido pela plataforma mostrava Nasim a fazer um treino de abdominais.

Eles baniram o meu vídeo de treino. Um vídeo que não tem nada mal. Nada sexual.", disse a suspeita, queixando-se de "ser discriminada e banida no Youtube".

Ismail Aghdam, o pai da suspeita, tinha dado o alerta às autoridades na segunda-feira por causa da filha estar incontactável há dois dias. Ismail disse que a Nasim estava "muito zangada" porque o Youtube tinha "acabado com tudo" e, por isso, tinha medo que a filha pudesse estar junto à empresa.

Mais tarde a polícia encontrou-a a dormir no carro perto da sede do grupo. A família foi informada, mas Nasim foi deixada em liberdade por aparentemente não haver qualquer perigo.

Ela estava sempre a queixar-se de que o YouTube lhe tinha arruinado a vida”, acrescentou o irmão.

Horas depois, a activista dos direitos dos animais - e que, segundo o pai, "nem formigas tinha coragem de matar quando era mais nova" - entrou armada na sede do empresa e feriu quatro pessoas, antes de disparar contra si própria.