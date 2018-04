Um homem baleou sete pessoas, este domingo de manhã, num restaurante em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee. A polícia de Nashville informou, através do Twitter, que o indivíduo atacou os clientes de uma casa de waffles, matando três pessoas e ferindo outras quatro. O atirador estava nu e fugiu depois a pé.

Ainda de acordo com a polícia, o tiroteio aconteceu às 03:25 locais (09:25 em Portugal).

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 de abril de 2018

De acordo com a ABC News, uma das pessoas que estava no local enfrentou o atirador e conseguiu tirar-lhe a arma, evitando que o fizesse mais vítimas. O homem estaria de casaco, mas ao entrar no café tirou-o e ficou completamente nu.

As autoridades divulgaram uma fotografia do suspeito que terá deixado o carro que conduzia, e que estava registado em seu nome, junto ao local do tiroteio. O atirador será Travis Reinking, de 29 anos, natural do Illinois.

A polícia está a procurá-lo e pede a quem o reconheça que contacte as autoridades.