Jacinda Ardern foi mãe há três meses e já regressou ao trabalho. Enquanto primeira-ministra da Nova Zelândia, deslocou-se a Nova Iorque para estar presente na Assembleia das Nações Unidas e levou a filha, tornando-se a primeira líder mundial a participar no encontro com uma bebé ao colo.

Ardern, de 38 anos, chamou todas as atenções na passada segunda-feira ao aparecer na Assembleia da ONU na companhia do marido e da filha Neve Te Aroah, com quem brincou e trocou carinhos em várias ocasiões.

As câmaras dos fotógrafos captaram vários momentos da mulher e de Clarke Gayford com a bebé, antes e depois do discurso na Cimeira inspirada em Nelson Mandela, onde também está o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Gayford viajou até Nova Iorque com a mulher para ajudar nos cuidados com criança, que ainda está a ser amamentada e, por isso, foi até aos Estados Unidos com a mãe.

Durante os seis dias do encontro na sede das Nações Unidas, nos momentos em que Ardern está a trabalhar, o pai toma conta da bebé e brinca com ela, sob o olhar curioso de vários presentes.

Neve fez história ao tornar-se a primeira bebé a participar numa Assembleia das Nações Unidas. O pai partilhou no Twitter uma fotografia do cartão de acesso da bebé às instalações da ONU com a descrição de “Primeiro-bebé da Nova Zelândia”.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX

— Clarke Gayford (@NZClarke) 24 de setembro de 2018