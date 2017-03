O muro de ferro norte-americano tem inspirado várias estruturas, desde mansões até uma humilde casa na árvore com vista para lá da fronteira. Donald Trump prometeu construir um muro para travar os imigrantes ilegais, mas, em Tijuana, garantem que as “paredes não vão parar [a imigração]”. As muitas casas à volta do muro oferecem vista panorâmica para o sonho americano e até há jardins na fronteira. Um cenário que até agora todos se habituaram a viver. Até agora