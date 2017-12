Uma ativista em topless, do grupo feminista criado na Ucrânia, Femen, tentou roubar/ atacar a estátua do menino Jesus do presépio a Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma.

A agência Reuters captou o momento. Contra todas as expetativas, a mulher terá conseguido furar a barreira de segurança e foi aos gritos que subiu pelo presépio e agarrou o menino Jesus, gritando: “Deus é uma mulher”.

Segundo as agências internacionais, a mulher, chama-se Alisa Vinogradova, e apesar da resistência à polícia e aos gritos de protesto, acabou por ser detida.

Em 2014, o Femen também tentou roubar a estátua.