O assassinato do meio-irmão de Kim Jong-un, líder norte-coreano, tem percorrido todos os meios de comunicação social, mas a razão de tanto alvoroço é, sem dúvida, as mulheres por detrás do crime. A verdade é que a forma vil com que mulheres, alegadamente, envenenaram e mataram Kim Jong-nam pouco ou nada é, ao lado das sete piores assassinas que ficaram esquecidas no passado.

Apesar de a história estar repleta de grandes líderes, ditadores, terroristas e homens comuns responsáveis por atos horrendos, estas mulheres não ficam muito atrás.

A vingança de Shi Jianqiao

Nascida no início do século XX, a chinesa Shi Jianqiao era filha do oficial militar Shi Congbin que, em 1925, acabou assassinado por Zhili Sun Chuanfang.

Durante uma guerra entre os grupos Zhili e Fengtian, Sun capturou o pai de Shi, decapitou-o e, para provar o “grande” feito, colocou a cabeça do militar pendurada numa estação de comboio local.

Quando a morte do pai chegou aos ouvidos de Shi Jianqiao, a filha, em retaliação, vingou a morte do pai e matou Sun, com três tiros na cabeça, sem abandonar o local do crime. Shi aguardou a chegada de oficiais, para poder justificar a ação e ainda oferecer folhetos explicativos.

No final, em 1936, a filha do militar acabou por receber perdão total, justificado pela “moralidade” do seu ato.

A dança exótica de Mata Hari

A holandesa Margaretha MacLeod, também conhecida pelo seu nome artístico, Mata Hari, nasceu no início do século XIX e ganhou fama pelos palcos de toda a Europa, com o seu principal espetáculo: “Dança dos Sete Véus”. Mas não foi só a dança exótica que a deixou famosa. Mata Hari é, ainda hoje, conhecida como “a grande mulher espia do século XX”.

Acusada de entregar segredos militares aos alemães, Mata Hari foi responsável pela morte de mais de 50 mil soldados franceses.

Adorada pelos muitos homens que a viram dançar, aproveitou o seu poder de "sedução", para o trabalho como espia. Os alemães viram nesta mulher a oportunidade perfeita de terem uma mulher como espia, capaz de viajar com facilidade pela Europa.

Mas Margaretha acabou por ser difamada pelos britânicos e, mais tarde, em 1917, executada pelos franceses. Mata Hari morreu com 41 anos e existem rumores de que se tenha despido e exibido o corpo, para tentar distrair o pelotão de fuzilamento.

“La Tigresa” da ETA

Idoia Lopez Riano ou, como acabou conhecida, “La Tigresa”, ficou famosa pela sua “arte” de seduzir e por ter sido um dos principais comandos na violenta campanha pela independência basca, na década de 1980.

Esta mulher integrou o grupo terrorista ETA com apenas 18 anos, cometendo alguns dos crimes mais sangrentos desta organização. Foi responsável por uma bomba que matou 12 guardas-civis, em 1986, e, mais tarde, por usar outro engenho explosivo que acabou por matar outros cinco guardas. Segundo é conhecido, Idoia foi responsável por 23 assassinatos, no total.

“La Tigresa” pertenceu à lista dos terroristas mais procurados e chegou a ser acusada de seduzir polícias, para conseguir disparar sobre outros oficiais. Em 2003, foi condenada a mais de dois mil anos de prisão e, em 2011, concordou em assinar uma carta de arrependimento, que o departamento Alfredo Pérez Rubalcaba exigiu aos membros do grupo terrorista.

Marie Sukloff, heroína ou assassina?

A história desta mulher criou algumas opiniões divergentes quanto à crueldade do seu ato. A verdade é que muitos recordam esta jovem camponesa, da Rússia, como uma heroína, cujo crime acabou por salvar a vida de milhares de pessoas.

Marie Sukloff ficou conhecida por ser uma ativista contra os ideais de um dirigente militar russo, no início do século XX, Fyodor Dubasov, responsável por perseguir e assassinar judeus na província de Marie.

A jovem camponesa resolveu juntar-se a um grupo de forças locais, que lutavam contra o exército russo e, numa noite de 1914, engendrou um plano de assassinato contra Fyondor. O objetivo era lançar um engenho explosivo para o local onde o oficial se encontrava.

A coragem de Marie no momento do assassinato é, ainda hoje, relembrada. É que na altura em que o grupo lançou a bomba, esta falhou o alvo e escorregou na neve, mas Marie não perdeu tempo e correu para a ir buscar com as próprias mãos, atirando o explosivo de volta ao portão do general. Fyondor acabou por morrer e Marie ficou soterrada nos destroços.

Apesar de a camponesa ter sobrevivido a este episódio, acabou, mais tarde, detida pela morte do general.

Kim Hyun-hui, recrutada para matar

Com apenas 19 anos, Kim Hyun-hui foi recrutada da sua universidade em Pyongyana para se tronar agente secreta da Coreia do Norte.

Kim admitiu que foi criada como uma “verdadeira japonesa” até que em 1987, a mando de Kim Il-sung e do filho herdeiro, Kim Jong-il, chegou uma missão que ditaria para sempre o seu destino.

Kim foi ordenada a acionar uma bomba num avião da Coreia do Sul, na altura em que os jogos Olímpicos tiveram lugar em Seoul, para que estes fossem impedidos. A agente conseguiu colocar o engenho dentro do avião e, durante uma escala para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, fugiu, detonando a bomba e matando as 115 pessoas que estavam a bordo.

Kim acabou por ser descoberta e, após revelar todo o esquema, tornou-se um alvo óbvio para o governo norte-coreano.

Charlotte Corday contra a Revolução Francesa

Descendente de uma família aristocrata, Charlotte ficou na história por assassinar um dos maiores defensores da Revolução Francesa.

Os ideais da revolução foram instaurados na França pelos jacobinos e o jornalista Jean-Paul Maret foi um dos principais instigadores do movimento.

Charlotte Corday planeou, antecipadamente, o assassinato e matou o jornalista, com a certidão de nascimento no bolso, para, mais tarde, saberem de quem se tratava quando tivesse que enfrentar a guilhotina.

E assim foi, quatro dias após do assassinato, Charlotte acabou na forca.

A militante política, Brigitte Mohnhaupt

Pertenceu ao movimento da extrema-esquerda alemã e acabou por ingressar no famoso Exército Vermelho (RAF, na sigla em inglês), uma organização guerrilheira alemã, também conhecida como Grupo Baader-Meinhof.

Este grupo foi responsável por atacar e matar, pelo menos, 30 alemães, durante décadas.

Mas Brigitte ficou particularmente famosa por ter assassinado importantes figuras alemãs, como Hanns Martin Schleyer, Dresdner Banco, Juergen Ponto e Siegfried Buback.