Muhammad Najem é um típico jovem de 15 anos, que gosta de partilhar os estados de espírito nas redes sociais. Como muitos jovens da sua idade, Muhammad passa muito do seu tempo a partilhar vídeos e selfies, sobretudo no Twitter. Mas o conteúdo desses vídeos e dessas fotografias é que torna Muhammad diferente da esmagadora maioria dos outros jovens de 15 anos.

O rapaz passa grande parte do seu dia a postar vídeos onde aparece a relatar os bombardeamentos que atingem a cidade onde mora e que já mataram muitos amigos seus.

Todos os dias morrem crianças de Ghouta por causa dos bombardeamentos do regime de Assad e da Rússia”, diz Muhammad, num dos seus vídeos, postados no Twitter e no YouTube.

O rapaz vive na zona este de Ghouta, um subúrbio de Damasco, que tem sofrido, nos últimos dias, os mais sangrentos bombardeamentos de que há memória em sete anos de conflito na Síria.

Só esta semana, em apenas dois dias, intensos bombardeamentos do governo sírio, apoiado por Moscovo, mataram mais de 250 pessoas, incluindo 58 crianças, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. De acordo com as Nações Unidas, mais de 400 mil pessoas estarão sitiadas na cidade que é controlada pelos rebeldes.

Num dos posts que fez no Twitter, Muhammad lamenta a morte de um amigo e da sua família. Um amigo com quem tinha estado a brincar no dia anterior.

Ontem, estávamos a brincar juntos, no abrigo subterrâneo. Hoje, o meu amigo e a sua família foram mortos por um avião de combate que lhes tirou a vida.”

Yesterday we were playing together in the underground shelter. Today my friend and his family were killed by a fighter plane that put his life to death. He and his family were unable to stay under the rubble of the four-storey building near my house a few hours ago.😢 pic.twitter.com/YPz3WiRrT8 — muhammad najem (@muhammadnajem20) 8 de fevereiro de 2018

One of my friends was killed and the other was injured. This is the picture of my friend Salim after leaving the hospital yesterday after the violent raids on his house near my house. I love you so much and wish you and all the children of the world peace and safety❤#saveghouta pic.twitter.com/knmOEFAELy — muhammad najem (@muhammadnajem20) 12 de fevereiro de 2018

Em entrevista à CNN, o jovem explica porque mostra a guerra nas redes sociais: “As pessoas têm de saber tudo o que está a acontecer na Síria. Eu quero estudar e ser jornalista, quando crescer.”

Num dos seus vídeos, Muhammad lamenta a forma como se tornou já comum a visão dos bombardeamentos na Síria: “A nossa fome, o nosso frio, as nossas fugas tornaram-se uma visão comum. Salvem o nosso povo em Ghouta”

Num outro vídeo, Muhammad sobe ao topo de um prédio e mostra, ao fundo, as explosões provocadas pelos bombardeamentos. No meio do relato, Muhammad diz “nós somos mortos pelo seu silêncio”.

As fotografias de Muhammad mostram também o dia a dia das crianças entre bombardeamentos e como conseguem manter a réstia de infância que a guerra lhes permite.

We want to send a massege from the children of Eastern Gouta to the world Seven years have passed on killing the children Seven years and the children have losed their parents because of war Seven years have passed and the children die every day https://t.co/KJC1evujm1 pic.twitter.com/hk9atzxQrz — muhammad najem (@muhammadnajem20) 3 de fevereiro de 2018

A child selling biscuits in the streets of the eastern Ghouta to help his mother raise money to buy food after his father killed in an air raid on his city so he decided to sell biscuits instead of going to school pic.twitter.com/5hyYovq5Eq — muhammad najem (@muhammadnajem20) 15 de dezembro de 2017

Num dos seus mais recentes posts no Twitter, o jovem mostra aquela que costumava ser a sua escola, agora completamente destruída.