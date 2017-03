Um homem viciado em drogas, que dormia nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, conseguiu escapar à morte e construir um império de alimentação saudável.

De acordo com a BBC, a história da vida de Khalil Rafati deu uma reviravolta em 2003, quando ele tinha 33 anos. O então sem-abrigo recuperou a consciência depois de uma equipa médica ter utilizado um desfibrilhador para lhe interromper uma paragem cardíaca. Rafati tinha acabado de sofrer a nona overdose de heroína. Também viciado em cocaína, o homem pesava 49 quilos e tinha a pele coberta de úlceras.

Fui preso mais vezes do que me consigo lembrar [por crimes relacionados com drogas]", afirma à BBC. "Estava completamente confuso… sentia sempre muita dor, não conseguia dormir."

Embora já tivesse tentado deixar as drogas antes, Khalil Rafati conta que apenas depois da nona overdose percebeu que precisava mudar de vida: caso contrário, morreria. Passou quatro meses num centro de reabilitação e conseguiu afastar-se das drogas. Mas não só: também se tornou um empresário de sucesso.

Khalil Rafati apostou no ramo da alimentação saudável e criou a marca Sunlife Organics, sediada na Califórnia, e graças a ela ficou milionário. As receitas anuais superiores a seis milhões de dólares (5,5 milhões de euros) provêm de seis lojas físicas (que vendem desde sumos a cafés, além de uma linha de roupa da empresa) e do site. Rafati pretende expandir a empresa a seis outros Estados norte-americanos e ao Japão.

Hoje, aos 46 anos, está acostumado a viajar num jato privado, mas para isso teve de percorrer um longo caminho desde os dias em que dormia nas ruas.

Infância problemática

Nascido no Estado de Ohio, Khalil Rafati é filho de uma mãe judia polaca e de um pai muçulmano. Com uma infância problemática, saiu da escola sem nenhuma qualificação e acabou preso por vandalismo e roubo.

Em 1992, aos 21 anos, mudou-se para Los Angeles, na Califórnia, com o sonho de se tornar uma estrela de cinema.

Enquanto não conseguia fazer carreira no cinema, Rafati começou a tocar em bandas locais e conseguiu viver de forma confortável a lavar carros de estrelas de Hollywood como Elizabeth Taylor e Jeff Bridges, além do guitarrista do Guns N' Roses, Slash.

Mesmo assim, Khalil Rafati caiu no mundo da droga e acabou a dormir em caixas de cartão na companhia de outros toxicodependentes e a traficar droga para financiar o vício.

Mas depois da nona overdose tudo mudou: começou a fazer biscates e a trabalhar em dois centros de reabilitação em Malibu. Lavava carros, passeava cães e fazia jardinagem.

Consegui economizar dinheiro", conta. "Trabalhei duro, sete dias por semana, 16 horas por dia."

Depois de ter encontrar um amigo de longa data de Ohio, Khalil Rafati ficou obcecado em fazer os próprios sumos com frutas, legumes e verduras.

"Ele era meio hippie e começou a ensinar-me sobre vitaminas, comida orgânica, superalimentos", diz. "Naquele momento, eu estava à procura de qualquer coisa que me fizesse sentir melhor."

Em 2007, Rafati alugou uma casa e abriu o próprio centro de reabilitação, o Riviera Recovery, para clientes que podiam pagar até 10 mil dólares (nove mil euros). Para esses hóspedes, o ex-toxicodependente fazia misturas exóticas de sumos. A fama dessas bebidas espalhou-se para lá dos muros do centro de reabilitação e Khalil Rafati começou a ter novos clientes.

Ao perceber que havia procura suficiente para um negócio paralelo, Rafati lançou em 2011 a Sunlife Organics, ao lado do melhor amigo e da então namorada.

A primeira loja foi aberta em Malibu, financiada com as próprias economias. O empresário diz que foi um sucesso instantâneo, com receita de um milhão de dólares (923 mil euros) no primeiro ano. Hoje, o negócio emprega mais de 200 pessoas em seis lojas físicas.

Além da Sunlife Organics e do Riviera Recovery, Khalil Rafati também é dono de um centro de ioga em Malibu.

Força de caráter

Para Rob Nazara, analista do Deutsche Bank em Nova Iorque, a história de Khalil Rafati revela força de caráter.

Não importa o seu nível educacional ou profissional, o sucesso de um empreendedor é movido por coragem, determinação e ambição", afirma à BBC.

Khalil Rafat também escreveu uma autobiografia, "I Forgot To Die" ("Esqueci-me de morrer", em tradução livre), que foi publicada em 2015.