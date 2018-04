Pelo menos sete pessoas morreram e 17 ficaram feridas, na sequência de um motim numa das prisões com segurança mais apertada da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Os incidentes começaram pelas 19:15 locais (mais cinco horas em Lisboa), na Lee County Correctional Institution, uma das cadeias de segurança mais apertada dos Estados Unidos. De acordo com o sistema prisional do Estado da Carolina do Sul, o incidente durou cerca de sete horas e fez pelo menos sete mortos entre os detidos. Pelo menos 17 necessitaram de tratamento hospitalar.

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units. — SC Dept. Corrections (@SCDCNews) 16 de abril de 2018

The incident at Lee CI resulted in 17 inmates requiring outside medical attention and 7 inmates were killed. — SC Dept. Corrections (@SCDCNews) 16 de abril de 2018

De acordo com fontes oficiais citadas pela Fox News, os incidentes atingiram várias unidades do complexo prisional.

Não há vítimas entre o corpo de guardas prisionais ou entre as equipas de socorro que acorreram ao local. Ao motim acorreram equipas do serviço de emergência de vários condados do estado.

Lee County Fire/Rescue assisted With a Mass Causality Incident at Lee Correctional. Mutual Aid was received from FlorenceCounty EMS, Kershaw County EMS, Darlington County EMS, Lexington County EMS and Hartsville Rescue. Assistance was also received from Med One a private service. pic.twitter.com/P22A1ruzQY — Lee County Fire (@LeeCountyFire) 16 de abril de 2018

Não é a primeira vez que há incidentes nesta prisão de alta segurança, situada em Bishopville, a cerca de 90 quilómetros de Columbia, a capital do Estado. Em março do ano passado, reclusos tomaram um guarda como refém, depois de terem tomado o controlo de um dos dormitórios. O incidente acabou por ser sanado rapidamente. Em fevereiro, um recluso foi morto por outro, durante uma rixa.