Três membros do clube de motociclistas "Bandidos" foram acusados na quarta-feira de assassínio num caso ocorrido em 2015, que envolveu polícias e integrantes de outro clube similar, no exterior de um restaurante, em Waco, no Estado do Texas.

As acusações são as primeiras neste caso e existem 20 outros motociclistas que podem ser acusados num leque de possibilidades que vai de motim a suborno.

A polícia deteve cerca de 200 motociclistas depois de um tiroteio num restaurante em Twin Peaks, que provocou nove mortos e 220 feridos.

Os investigadores adiantaram que o incidente foi provocado por rivalidades entre os clubes de motociclistas Bandidos e Cossacks.

Este grupo dos "Bandidos" tem representação em Portugal, assim como os Els Angeles, conotados com a criminalidade e o tráfico de droga.