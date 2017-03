O vídeo em questão é apresentado como sendo do passado dia 18 de março. Terá sido filmado nos arredores da cidade de Mossul, de onde as tropas do exército iraquiano tentam expulsar as milícias do Daesh.

O soldado, perito em explosivos, apresenta-se como Hassan Blaise. Já antes, noutros vídeos e fotos divulgados na internet, aparecia em situações semelhantes, desarmadilhando crianças transformadas em bombistas-suicidas.

Neste caso, o soldado Hassan está com um menino, vestido com uma camisola do clube londrino de futebol Chelsea, sob a qual esconde um cinto com explosivos ligados a um telemóvel, amarrados com ligaduras.

Na versão legendada em inglês que circula no youtube, Hassan fala com a criança amedrontada, com medo de explodir. Segundo o que conta, terão sido os refugiados que saem da cidade de Mossul, que está debaixo de fogo, a alertar o exército iraquiano para o menino que vinha com eles e ninguém conhecia.

O vídeo, segundo a página online do jornal britânico Daily Mail, terá sido feito quando as tropas iraquianas tentaram na terça-feira evacuar a área da cidade velha de Mossul, para depois atacar as posições do ISIS.

De acordo com oficiais do exército iraquiano, atiradores furtivos do Daesh tornaram difícil a fuga das populações de Mossul, onde haverá ainda umas 600 mil pessoas, as quais estarão a ser usadas como escudos humanos.

O vídeo com o soldado Hassan Blaise a desarmadilhar o menino-bomba surge na internet falado em árabe e com um diálogo escrito em inglês, que aqui se traduz.

Soldado iraquiano retira cinto-suicida a rapaz de Mossul

Soldado Hassan Blaise

- Bendito seja Alá e bençãos sobre o santo profeta e sua família.

- Irmãos, sou Hassan Blaise, perito em explosivos e hoje é dia 18 de março de 2017.

- Olhem para este menino e vejam até quão baixo vai a escumalha do ISIS, ao montarem esta armadilha com explosivos nesta criança.

- Ele tem cerca de seis ou sete anos.

- O ISIS colou-lhe um cinto com explosivos, enviou-o com os refugiados e disse-lhe para ficar perto dos soldados do Iraque.

- Como te chamas?

Menino

- Uday.

Soldado

- Quem te mandou?

Menino

- “Tio” (as crianças iraquianas chamam “tio” aos homens que não conhecem).

Soldado

- O “tio ISIS” disse-lhe para ficar perto dos soldados iraquianos para o fazerem explodir.

[O menino confirma]

- Mantém os teus braços levantados e não os baixes. Vejam como lhe ataram um cinto de explosivos à volta.

- Vejam até onde a escumalha do ISIS tem de ir.

- Mantém os braços levantados, filho, e vira-te.

- Vejam como é um cinto de explosivos.

[falando para o operador de câmara]

- Ele veio contigo?

[Resposta]

- Não, veio sozinho.

Soldado

- Deus te abençoe. Agradeço às forças de segurança e às forças de mobilização popular, que têm lutado com honra.

- Agradeço também aos refugiados, que nos informaram sobre este menino, porque estava sozinho e ninguém o conhecia.

- Os refugiados suspeitaram porque este rapaz estava sozinho, segurando a barriga.

Menino

- Não, “tio”, não!

Soldado

- Não te preocupes filho, não te vou magoar. Vou-te tirar esta coisa porque te pode magoar. Não te preocupes meu filho.

- Não te preocupes meu filho, não tenhas medo.

- Vejam este cinto explosivo.

- Vejam como o ISIS colocou isto numa criança que tem menos de sete anos.

- Uma vez mais agradeço às famílias de refugiados que nos informaram sobre este menino, que está desamparado e inocente.

- Pouco há a fazer enquanto Mosul não seja libertada, assim Deus queira. Eu sou Hassan Blaise, perito em explosivos.