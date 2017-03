O Estado Islâmico poderá ter uma vala comum com seis mil corpos perto de Mossul, no Iraque, segundo várias testemunhas que viram prisioneiros serem transportados para o local.

A notícia foi avançada por um jornalista da Sky News, John Sparks, que esteve no local e falou com várias testemunhas, incluindo um familiar de alegadas vítimas do Estado Islâmico.

Foi o líder de uma aldeia próxima, Mohamed Abdelkarim, quem avançou o número indicado, quando questionado sobre uma estimativa do número de corpos enterrados no gigantesco buraco.

Adbelkarim viu prisioneiros serem levados para o buraco em carrinhas e autocarros, enquanto outras testemunhas dizem ter visto pessoas serem empurradas para a cratera. Algumas dizem mesmo ter testemunhado viaturas a serem lançadas para o interior do buraco.

Acreditamos que sejam 6.000, talvez mais. (…) Funcionários públicos, polícias, militares, médicos e cientistas [eram atirados para o buraco]”, afirmou Abdelkarim.

O acesso ao local está, no entanto, condicionado, uma vez que o Estado Islâmico minou o terreno envolvente.

A confirmar-se a existência de seis mil corpos seria a maior vala comum da história do Iraque.