As forças militares iraquianas anunciaram, esta quinta-feira, que retomaram a emblemática mesquita de Mossul, onde Abu Bakr al-Baghdadi, líder do autoproclamado Estado Islâmico, declarou o califado em julho de 2014, naquela que foi a sua única aparição pública.

A conquista da Grande Mesquita de Al-Nuri é uma vitória simbólica das tropas iraquianas que combatem o Estado Islâmico pela reconquista de Mossul, escreve o jornal britânico The Guardian.

A mesquita, que tem o nome do governante turco de Mossul e Aleppo, que ordenou a sua construção em 1172, dois anos antes de morrer, foi praticamente toda destruída com explosivos, há uma semana, pelo Estado Islâmico. Na sequência do ataque, o minarete onde a bandeira negra do Estado Islâmico predominava desde 2014 também se desmoronou.

Bandeira preta do Estado Islâmico hasteada em minarete, em 2014, durante a batalha por Mossul (Foto: Reuters)

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, considerou que este ataque da semana passada como uma “admissão da derrota” por parte da organização jihadista.

Três anos após a declaração do califado, a cidade-bastião do Estado Islâmico está praticamente de regresso às mãos das tropas iraquianas. A operação pela reconquista de Mossul foi encetada há cerca de oito meses com o apoio dos Estados Unidos da América.

Na quarta-feira, as tropas iraquianas afirmavam estar cada vez mais próximas do controlo total de Mossul, após a conquista de mais dois distritos na zona da cidade velha, numa zona a norte da mesquita que esta quinta-feira foi dada como recuperada.

O coronel José Scrocca, porta-voz da coligação árabe e curda, apoiada pelos EUA, disse que a presença do Estado Islâmico em Mossul está reduzida a "poucas centenas" de militares.

Na cidade velha, são poucos os militares que conseguem manter a posição", explicou Scrocca.

Nas palavras do coronel, o principal desafio das forças iraquianas e da coligação é "encontrar um equilíbrio delicado" bélico que dê para "proteger civis a tempo de não morrerem à fome".

O presidente do Iraque disse há um mês que pretende reconstruir Mossul. Fuad Masum descreveu a escala de destruição da cidade como "horrenda" e convidou os investidores a irem para o país e a ajudarem.