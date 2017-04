A cidade de Hammam al-Alil, fica a sul da região de Mossul, no Iraque. Depois da ofensiva levada a cabo pelo exército iraquiano, com o apoio dos Estados Unidos, foi possível recuperar a área que estava sob domínio do Estado Islâmico. A cidade sempre foi conhecida pelas suas águas quentes, com capacidades curativas. As autoridades decidiram reabrir o spa, na passada segunda-feira, e as imagens mostram uma aparente normalidade. Banhos quentes, massagens, máscaras de lama ou apenas mergulhos fazem as delícias dos adultos e das crianças