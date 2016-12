O grupo radical Estado Islâmico (EI) atacou de forma “indiscriminada” e “deliberada” os civis que fogem da cidade iraquiana de Mossul com morteiros e explosivos, denunciou esta quarta-feira a organização Human Rights Watch (HRW), de defesa dos Direitos Humanos.

Alguns civis explicaram à organização não-governamental (ONG) que o Estado Islâmico os atacou com o pretexto de que tinham rejeitado acompanhá-los às áreas de Mossul ainda controladas pelo grupo, ao temerem ser usados como escudos humanos.

Segundo estes testemunhos, citados num comunicado da HRW, os membros do Estado Islâmico ameaçaram-nos pessoalmente, por rádio ou usando os altifalantes das mesquitas, e disseram que considerariam “infiéis” e, portanto, inimigos os que se negassem a segui-los na retirada das zonas libertadas de Mossul.

Entre um grupo de 50 residentes de Mossul, 31 habitantes que tinham abandonado a cidade do norte do Iraque e se refugiaram na região do Curdistão disseram à HRW terem presenciado 18 ataques do Estado Islâmico contra civis com morteiros, carros armadilhados, explosivos ou tiros de franco-atiradores.

Estes relatos corroboram informações do exército iraquiano, que denunciou que os radicais bombardearam indiscriminadamente os bairros libertados em Mossul, capital da província de Nineve e a cidade mais importante sob controlo do Estado Islâmico no Iraque.

Esta segunda-feira, as forças iraquianas encontraram os cadáveres de 15 pessoas num poço de água a 40 quilómetros a sul de Mossul, que se estima terem sido executados pelo Estado Islâmico.

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU também alertou que os radicais mataram ou castigaram os civis que se negaram a colaborar com eles na batalha de Mossul contra as forças governamentais.