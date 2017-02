Quando o Estado Islâmico ocupou Mossul, no Iraque, a etnia Yazidi foi das primeiras vítimas. Não se sabe o destino dos pais de Ayman, de quatro anos. Todos de etnia Yazidi. Estão desaparecidos, tal como a maioria da família. Num campo para onde foram deslocados, vive a avó, um tio e primos. O menino acabou por ser vendido, a um casal muçulmano sem filhos, por 500 dólares. Viveu com eles durante 18 meses, enquanto a família achava que tinha morrido. Quando as tropas iraquianas retomaram o controlo de Mossul, “o milagre” aconteceu. “Ele voltou dos mortos”… é desta forma que o tio descreve o regresso de Ayman