A polícia canadiana informou que está a decorrer um tiroteio em Fredericton, New Brunswick, e que já há "várias vítimas". As autoridades falam em quatro mortos.

Os motivos do tiroteio são ainda desconhecidos e a polícia pede às pessoas que vivam perto do local para ficarem em casa.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.

