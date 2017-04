O número de mortos no deslizamento de terras que devastou, no sábado, a cidade colombiana de Mocoa subiu na terça-feira para 290, informou o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciência Forense.

Até ao momento foi realizado o procedimento de autópsia a 290 corpos, dos quais 186 foram plenamente identificados e 161 já foram entregues”, indicou o organismo em comunicado.

A emergência na capital do departamento de Putumayo foi motivada pelo transbordamento dos rios Mocoa, Sangoyaco e Mulatos, que passam pela cidade e que, ao galgarem as margens, destruíram vários bairros, como consequência das fortes chuvas que caíram a 31 de março.

Também a Cruz Vermelha colombiana apresentou um balanço com 332 feridos, dos quais 78 foram encaminhados para centros médicos localizados nas cidades de Neiva, Popayán e Bogotá, e 36 estão a ser assistidos em hospitais no departamento de Putumayo. Outras 199 pessoas receberam alta do hospital de Mocoa, enquanto 19 continuam internadas.