A forte queda de neve nas últimas 48 anos provocou a morte a pelo menos 28 pessoas, em diferentes partes do Afeganistão.

Os trabalhos de resgate estão a ser dificultados pelo fecho de muitas estradas, informou o Governo afegão.

O porta-voz do Ministério de Desastres Naturais do Afeganistão, Omer Mohammadi, adiantou à agência de notícias espanhola Efe que as zonas mais afetadas pela queda de neve se localizam no norte e no centro do país.

As 28 pessoas que perderam a vida estavam nessas zonas.

O responsável acrescentou que foram destruídas cerca de 30 casas.