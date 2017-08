Depois de conhecidas as nacionalidades dos feridos do ataque de Barcelona, começam agora a ser divulgadas as identidades das vítimas mortais.

Entre as 14 vítimas está uma mulher portuguesa, de 74 anos, da região de Lisboa. A informação foi avançada pelo secretário-geral das Comunidades à TVI24, que confirmou ainda que há uma portuguesa desaparecida.

Outra das vítimas é belga. As autoridades belgas já tinham avançado que uma cidadã estava entre os mortos do atentando e esta sexta-feira, a Associated Press, avançou que se trata de Elke Vanbockrijck, de 44 anos, que estava na cidade com o marido e os filhos.

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Didier Reynders, desconhece-se se a família de Elke está entre os feridos. Há ainda dois cidadãos belgas feridos, um deles em estado grave.

Por sua vez, as autoridades espanholas confirmaram a identidade de uma das vítimas espanholas: Francisco López Rodríguez, com cerca de 60 anos, natural de Granada, faleceu no ataque. A mulher do espanhol ficou ferida com gravidade e a sobrinha e o filho desta morreram no ataque.

Francisco Lopez Rodriguez desaparecido foto en las ramblas antes del atentado pic.twitter.com/8AHq9m2eK3 — Raquel Baron Lopez (@rachelbaron1976) 18 de agosto de 2017

Outra vítima mortal identificada é um cidadão italiano: Bruno Gulotta. A sua morte foi confirmada pela empresa onde trabalhava, Tom's Hardware, que acrescentou ainda que o "colega e amigo" estava em férias na cidade com a companheira e os dois filhos de seis e sete meses.

Segundo a agência Ansa, a mulher contou à família que quando a carrinha entrou nas Ramblas, a família estava a passear e o marido atirou-se para a frente dos filhos para os salvar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Stefano Verrecchia, avançou que há outra vítima mortal italiana. Trata-se de Luca Russo, um jovem de 25 anos, estudante de engenharia, que estava de férias com a noiva em Barcelona.

A jovem sofreu ferimentos ligeiros.

Luca Russo (Foto: reprodução/Facebook)

Criança australiana desaparecida

Durante o ataque no centro da cidade catalã, um menino australiano, de sete anos, separou-se da mãe e, até ao momento, ainda não foi encontrado. O alerta foi feito pelo avô, Tony Cadman, no Facebook.

O meu neto, Julian Alessandro Cadman, está desaparecido. Encontrámos a minha nora Jom e ela está em estado grave no hospital. Julian tem sete anos e estava com a Jom quando se separaram por causa do ataque terrorista", pode ler-se no alerta.

Julian estaria em Barcelona para ir a um casamento com a mãe. O pai, Andrew Cadman, falou com a criança horas antes do ataque e viajou de imediato para Barcelona para procurar o filho.

A ministra de Negócios Estrangeiros, Julie Bishop, confirmou que o menino está desaparecido e que há quatro australianos feridos.

Os ataques na Catalunha, fizeram pelo menos 19 mortos, entre vítimas e suspeitos abatidos.

A Polícia da Catalunha já deteve três pessoas por suposto envolvimento no ataque que foi entretanto reivindicado pelo Estado Islâmico.