A polícia da Indonésia anunciou a detenção do capitão do ferry a bordo do qual um incêndio causou 23 mortos no domingo perto de Jacarta.

O Zahro Express tinha acabado de deixar a costa perto de Jacarta com 250 pessoas a bordo para celebrar o novo ano na ilha de Tidung, destino turístico a cerca de 50 quilómetros, quando o motor teve problemas e explodiu, provocando o incêndio, segundo a agência francesa AFP.

Alguns passageiros em pânico atiraram-se à água, enquanto outros lutavam por coletes salva-vidas.