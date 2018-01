Pelo menos 52 pessoas morreram esta quinta-feira no incêndio num autocarro em que viajavam, no noroeste do Cazaquistão, anunciaram as autoridades locais.

Cinco pessoas sobreviveram, disse aos meios de comunicação locais um porta-voz do Ministério para as Situações de Emergência cazaque Ruslan Imakulov.

Em comunicado, o Ministério informou que "a 18 de janeiro, pelas 10:30 (05:30 em Lisboa) um autocarro incendiou-se (...) com 55 pasageiros e dois motoristas a bordo. Cinco passageiros receberam assistência médica, e as restantes 52 pessoas morreram".

As autoridades cazaques não precisaram as circunstâncias do acidente.

Vídeos do incêndio foram partilhados no Instagram.