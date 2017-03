O escritor de policiais Colin Dexter, criador do Inspetor Morse, famoso detetive temperamental e amante de música, morreu esta terça-feira em Oxford, aos 86 anos, anunciou a sua editora. A editora Pan Macmillan informou que Colin Dexter morreu em casa, em Oxford.

Nascido em 1930 em Stamford, Inglaterra, Colin Dexter estudou cultura clássica, na Universidade de Cambridge, tornou-se professor e escreveu manuais antes de se virar definitivamente para a ficção.

Colin Dexter reformou-se após uma carreira de 13 anos dedicada ao ensino, devido à surdez.

Num feriado chuvoso passado com a família no País de Gales, em 1972, Dexter, entediado com o romance que estava a ler, decidiu que poderia fazer melhor e começou a escrever um romance policial.

Assim nasceu “Last Bus to Woodstock”, publicado em 1975, livro que deu vida a Morse, um detetive mal-humorado com uma paixão por música clássica e palavras cruzadas que, durante muito tempo, não viu o primeiro nome ser revelado aos leitores.

A personagem foi interpretada por John Thaw numa série televisiva de sucesso, transmitida entre 1987 e 2000, dando ainda origem a outras sagas para o pequeno ecrã como "Lewis" e "Endeavour".