Cinco pessoas morreram em consequência de uma repentina inundação no curso de água Raganello, no Parque Nacional do Pollino, na Calábria, no sul da Itália, disse hoje a Proteção Civil italiana.

Os cinco caminhantes que foram surpreendidos pelo aumento da torrente, provocada pelo mau tempo, faziam parte de um grupo que se supõe ter sido composto por 15 pessoas.

Com o recurso a um helicóptero, as autoridades socorreram as outras 10 pessoas e continuam a realizar buscas ao longo do curso de água, para verificar se não existem outros eventuais desaparecimentos, uma vez que os socorristas não têm o número certo de caminhantes.

Depois de horas de fortes chuvadas e de vento, as condições meteorológicas melhoraram durante a tarde nesta zona da Calábria, próxima da localidade de Cosenza.