Anthony Bourdain não tinha nem narcóticos nem álcool no corpo no momento em que se suicidou, revelaram as autoridades.

Após a análise ao corpo não foi encontrada nenhuma substância desse tipo, nem qualquer remédio natural, algo que foi revelado pela revista TMZ.

Nenhum vestígio de narcóticos, nenhum vestígio de produtos tóxicos, nenhum traço de remédios, nenhum vestígio de álcool", disse o promotor Christian de Rocquigny à Reuters.

Bourdain morreu a 8 de junho, tendo o corpo do chef sido encontrado por um amigo, o chef francês Eric Ripert, num hotel em Estrasburgo, onde Bourdain estava instalado.

Anthony Bourdain estava em França em trabalho, a gravar um novo episódio da 11.ª série "Parts Unknown" para a CNN Series. Conhecido em parte graças aos seus programas de televisão, o gastrónomo começou a sua carreira televisiva com “A Cook’s Tour”, passou por "No Reservations” e terminou com “Parts Unknown”.

