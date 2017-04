Um tubarão branco, com cerca de três metros, deu à costa numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos. Acabou por ficar preso na areia, em água pouco profunda, e acabou por morrer horas depois. Algumas pessoas aproximaram-se para fotografar e filmar a luta desesperada do animal, noticiam vários órgãos de comunicação social.

As imagens foram captadas por um habitante local, Mark Shawtz, e divulgadas nas redes sociais. Primeiro de barriga para cima, depois quase imóvel de barriga para baixo. Apesar de ninguém ter tentado salvar o tubarão branco, equipas de resgate, especializadas em vida marinha, não demoraram muito a chegar ao local. Incidente aconteceu na passada sexta-feira.

Ainda foram feitas duas tentativas de salvar a vida do animal, encaminhando-o para águas mais profundas, mas este acabou por dar à costa, já sem vida, pouco tempo depois.

Sean Van Sommeran, diretor executivo de uma fundação dedicada à investigação científica destes animais - a Pelagic Research Shark Foundation – afirmou ao site Santa Cruz Sentinel que “alguma coisa parecia estar mal com o tubarão”.

“Ele perdeu a energia depois de várias horas a lutar pela vida em águas pouco profundas. Quando o levámos para uma zona mais funda, ele ficava de barriga para cima. Um tubarão saudável não faz isso”, afirmou.

O cadáver do animal, que os especialistas confirmaram ser um exemplar de um tubarão branco, foi levado numa carrinha pick-up do Departamento de Vida Selvagem da Califórnia e transportado para a realização de uma autopsia. As autoridades querem apurar o que aconteceu. O momento foi registado pelo Santa Cruz Sentinel, com recurso a um drone.

Só este ano, segundo Sean Van Sommeran, já foram contabilizados mais de 100 tubarões mortos. Uma espécie considerada “vulnerável” pela organização World Wildlife Fund e em perigo de extinção.