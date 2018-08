Subiu para 38 o número de vítimas mortais na sequência do colapso da ponte Morandi, em Génova, Itália, na terça-feira.

#15ago #Genova crollo viadotto Morandi: continuano i sorvoli con i #droni dei #vigilidelfuoco per effettuare una mappatura della zona interessata dal crollo pic.twitter.com/PoRm0Phw90 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 15, 2018

O número foi avançado pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, em declarações aos jornalistas na Sicília, onde se encontra.

O número anteriormente avançado era de 37 mortos, entre os quais três crianças, de 8, 12 e 13 anos.

#Genova: si aggrava ancora il bilancio dei morti, sono 37. Sedici i feriti, dodici in codice rosso https://t.co/ptBUCzZQFg — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 15, 2018

Há ainda 16 feridos hospitalizados, retirados dos escombros, a maioria em estado grave, e um número não determinado de pessoas desaparecidas, com as autoridades no local a travarem uma corrida contra o tempo.

Segundo a proteção civil italiana, contando com todo o pessoal envolvido (bombeiros, polícias, Cruz Vermelha), foram mobilizadas cerca de mil pessoas para os trabalhos de resgate.

O chefe da proteção civil, Angelo Borrelli, explicou que a maioria das vítimas circulava na ponte, quando parte da estrutura colapsou sobre a autoestrada A10, caindo de uma altura de cerca de 50 metros.

A Proteção Civil italiana indicou, ainda, que entre 30 a 35 carros estiveram envolvidos no incidente, bem como três camiões.

Devido ao perigo de colapso de outras partes da ponte, vários edifícios foram evacuados e assim vão permanecer até à conclusão da vistoria, situação que afeta cerca de 400 pessoas.

A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas confirma que, até ao momento, não há indicação de portugueses entre as vítimas.

"Responsáveis vão pagar caro"

O ministro do Interior, Matteo Salvini, prometeu que "os responsáveis por este desastre, com nomes e sobrenomes, vão pagar, pagar tudo, pagar caro", escreveu no Twitter. "Quanto mais penso nas mortes de Génova, mais fico com raiva", assumiu, ainda.

Più penso ai morti di Genova, più mi arrabbio. I responsabili di questo disastro, con nomi e cognomi, dovranno pagare, pagare tutto, pagare caro. pic.twitter.com/67qZWPmmB3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 14, 2018

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, esteve no local do acidente na noite de terça-feira e, hoje, devem visitar o local o vice-primeiro-ministro, Luigi di Maio, e o ministro dos Transportes e Infraestruturas, Danilo Toninelli.

Matteo Salvini também é esperado na tarde de hoje no local do acidente, o mais mortífero desde 2001.