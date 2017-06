Os bombeiros espanhóis vão prolongar durante vários dias os trabalhos de extinção total do incêndio em Moguer, Huelva, dado como controlado na terça-feira.

As últimas informações recolhidas pela agência EFE junto das autoridades indicam que, nos próximos dias, a tarefa dos bombeiros é a extinção de “pequenos pontos” que ainda se mantêm no perímetro do incêndio, que chegou a atingir o Parque Natural de Doñana, Andaluzia.

Na noite de terça-feira a vigilância dos bombeiros incidia sobre o núcleo costeiro de Matalascañas, Huelva.

O fogo ficou descontrolado durante o fim de semana e, no domingo, cerca de 50 mil pessoas ficaram isoladas na localidade de Matalascañas devido ao corte de várias estradas. Estradas que foram reabertas ao trânsito na segunda-feira.

Segundo o jornal El País, os especialistas espanhóis acreditam que o fogo não teve origem em causas naturais.