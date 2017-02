Uma pessoa morreu e outras oito estão desaparecidas na sequência de um naufrágio, no sábado, no rio Chipaca, no centro de Moçambique, disse este domingo à Lusa o porta-voz da Polícia moçambicana na província da Zambézia.

Miguel Cândido disse que o incidente ocorreu por volta das 07:00 de sábado, quando a embarcação, que estava superlotada, fez uma manobra arriscada, tendo embatido na estrutura da ponte sobre o rio Chipaca.

“As operações de busca continuam e as nossas equipas estão no local”, avançou o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, observando que, em função das buscas, é possível que os números sejam atualizados.

A imprensa moçambicana, que cita sobreviventes do acidente, noticiou que 20 pessoas estão desaparecidas, dado não confirmado pelo porta-voz da polícia à Lusa.

A vítima mortal confirmada até ao momento perdeu a vida no hospital.