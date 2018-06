Um menino de 13 anos emocionou a assessora da Casa Branca, durante uma conferência de imprensa, na última quarta-feira, apenas com uma pergunta.

Benje Choucroun estava a fazer a cobertura para o dia do desporto para a revista Kids, da Time, e questionou Sarah Sanders sobre o que faz Trump e a administração para prevenir ataques com armas a escolas.

A assessora, conhecida por dar respostas curtas ou desviar o foco principal da pergunta, emocionou-se na resposta, como comprova o vídeo.

Eu penso que, como uma criança e como mãe, não há nada mais assustador do que uma criança ir para a escola e não se sentir segura. Esta administração leva a questão muito a sério. E a comissão de segurança escolar, que o presidente convocou, vai-se reunir esta semana novamente, num encontro oficial para discutir a melhor forma de avançar e de como podemos fazer tudo o que seja possível ao nosso alcance para proteger as crianças nas nossas escolas, e fazer com que se sintam seguras e fazer com que os pais se sintam bem em deixá-las nas escolas", afirmou Sarah Sanders.