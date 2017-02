Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram esta segunda-feira, de forma unânime, o lançamento de um míssil de médio alcance pela Coreia do Norte.

Em comunicado, o Conselho de Segurança considerou que o ensaio norte-coreano é uma “grave violação” das obrigações internacionais do país, tendo insistido com o governo de Pyongyang para parar com aquele tipo de ações.

O texto não precisa que “medidas significativas” podem ser impostas como resposta. Contudo, a linguagem utilizada é semelhante à que no passado levou à imposição de sanções ao país.

A Coreia do Norte confirmou no domingo ter “testado com êxito um míssil balístico”, segundo a sua agência estatal de notícias, KCNA.

O míssil foi lançado a partir da base aérea de Banghyon, na província ocidental de Pyongyang norte, e voou para leste em direção ao mar do Japão, segundo informou o Ministério da Defesa coreano.

A Coreia do Norte está proibida, por resoluções da ONU, de realizar lançamentos de mísseis balísticos ou testes de armas nucleares.

No entanto, no ano passado, o país realizou dois testes nucleares e numerosos lançamentos de mísseis numa tentativa de desenvolver um sistema de armas nucleares capaz de atingir solo norte-americano.