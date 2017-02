A Coreia do Norte lançou no sábado um míssil balístico em direção ao mar do Japão, anunciou o ministro sul-coreano da Defesa.

O míssil foi lançado pelas 07:55 locais de domingo (22:55 de sábado em Lisboa) da base aérea de Banghyon, situada na zona oeste da Coreia do Norte, e seguiu para Este, em direção ao mar do Japão, referiu o governante, citado pela Agência France Presse. O míssil percorreu cerca de 500 quilómetros, até cair no mar, de acordo com o Estado-Maior Conjunto de Seul.

O teste com o míssil balístico foi o primeiro que o regime de Kim Jong-un fez desde que Donald Trump está na Presidência dos Estados Unidos.

E o presidente dos EUA, assim como o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, reagiram de imediato ao ensaio de míssil, exigindo que Pyongyang pare com as provocações e garantindo que Washington e Tóquio estão juntos “a 100%”.

Os Estados Unidos “estão a 100%” com o seu aliado nipónico, afirmou Donald Trump, numa conferência de imprensa conjunta.

“O lançamento norte-coreano de um míssil é totalmente intolerável”, afirmou, por seu turno, o primeiro-ministro japonês, que termina este domingo a visita oficial aos Estados Unidos.

Os dois líderes não especificaram se irão procurar novas sanções internacionais ou unilaterais contra Pyongyang.

O lançamento do míssil coincide com a visita de Abe aos Estados Unidos, mas seria esperado também por outra razão. Seul advertiu, esta semana, que a Coreia do Norte poderia estar a preparar “novas provocações” por volta de dia 16, altura em que se comemora o 75º aniversário do nascimento do “querido líder” Kim Jong-il – pai do atual dirigente do país, Kim Jong-un, conhecido por ter impulsionado o programa de armas nucleares -, conforme afirmou o primeiro-ministro e presidente interino sul-coreano, Hwang Kyo-ahn.

A data de 16 de fevereiro, conhecida como o “Dia da Estrela Brilhante”, em homenagem ao pai do atual líder é uma das mais importantes festividades da Coreia do Norte.