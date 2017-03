Uma jornalista de 54 anos foi morta a tiro na quinta-feira em Chihuahua, no norte do México, elevando para três o número de repórteres assassinados desde o início de março no país, anunciou a polícia.

Miroslava Breach Velducea, que trabalhava para os jornais La Jornada e Norte de Juarez, foi encontrada sem vida “com múltiplos ferimentos de bala”, no interior da sua viatura, pouco antes das 07:00 de quinta-feira (13:00 em Lisboa), indicou a polícia, em comunicado divulgado no mesmo dia.

Os presumíveis autores do assassínio puseram-se em fuga.

A jornalista, oriunda de Chihuahua, cobriu ao longo da carreira temas ligados ao crime organizado, ao tráfico de droga e aos casos de corrupção das autoridades locais.

O escritório das Nações Unidas no México e a relatora para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana dos Direitos do Homem (CIDH) manifestaram a sua consternação após o assassínio.

Miroslava Breach Velducea é a terceira jornalista a ser assassinada desde o início de março.

Ricardo Monlui Cabrera foi morto, no passado domingo, quando saía de um restaurante, acompanhado pela mulher e filho, no estado de Veracruz (leste), enquanto, no início do mês, Cecilio Pineda foi abatido no estado de Guerrero (sul).

Em fevereiro, a organização Repórteres Sem Fronteiras apontou que o México figura como o país mais perigoso da América Latina para o exercício do jornalismo, com 99 jornalistas assassinados entre 2000 e 2016.