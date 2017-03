Um bebé de cinco meses viajava de comboio no domingo com os pais, quando estes repararam que a criança tinha fome e que não tinham leite para lhe dar. Graças ao ministério das Ferrovias da Índia, o bebé recebeu o leite.

A passageira Anagha Nikam, que viajava no mesmo comboio, reparou que a mãe estava a tentar encontrar leite para a sua filha. O leite que tinha preparado para a bebé beber durante a viagem tinha coalhado e a próxima paragem, onde era possível comprar, estava a horas de distância.

Anagha Nikam decidiu pedir ajuda pelo Twitter. Publicou uma fotografia da mãe e da filha e fez um apelo.

This baby needs milk, baby traveling with her parents in @KonkanRailway ,'s Happa express , please contact Sneha Bapat traveling with them pic.twitter.com/ktkJq3VwFB