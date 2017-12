Pelo menos seis mineiros morreram na terça-feira na sequência de uma explosão numa mina localizada no departamento de Boyacá, no centro da Colômbia, informaram fontes oficiais.

A explosão, causada por acumulação de gases, ocorreu numa mina localizada em Reyes Patria, no município de Corrales, de acordo com um relatório do diretor do Departamento de Gestão de Risco, Germán Bermúdez, reproduzido pelas autoridades de Boyacá num comunicado.

O acidente teve lugar pelas 08:30 (13:30 em Lisboa) na mina “Fortuna 2”, mas as equipas de salvamento apenas foram alertadas para a ocorrência da explosão três horas depois.

O difícil acesso à zona, devido à complexa geografia da região, também afetou a operação de resgate, embora socorristas de diferentes entidades trabalhem sem descanso no local em torno da mina, onde ainda estão encurralados três mineiros, cujo estado de saúde se desconhece.