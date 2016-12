Pelo menos seis trabalhadores morreram e dezenas de outros continuam encurralados no interior de uma mina de carvão que colapsou no leste da Índia, no estado de Jharkhand, informou esta sexta-feira uma fonte oficial cita pela Associated Press.

S.K. Singh, gerente-geral da Rajmahal Open Cast Mines, explicou que devido ao nevoeiro as equipas de salvamento e resgate apenas puderam aceder esta sexta-feira de manhã ao local do acidente, que ocorreu na noite de quinta-feira.

De acordo com os meios de comunicação indianos, dezenas de trabalhadores podem estar encurralados no interior da galeria, mas S.K. Singh afirmou que apenas dez veículos usados na mineração entraram na galeria e que as regras de segurança da empresa determinam que haja apenas um trabalhador por veículo.

Fonte da polícia, que falou sob a condição de anonimato, citada pela agência oficial chinesa Xinhua, indicou que havia pelo menos 35 feridos e que até 60 pessoas poderiam estar encurraladas na galeria subterrânea.

A Índia é o terceiro maior produtor de carvão do mundo. O carvão cobre 60% das necessidades energéticas do país, mas a deficiente manutenção das minas figura entre as principais causas dos frequentes acidentes.