Donald Trump toma posse dia 20 de janeiro. Tal como o seu vice-presidente, Mike Pence. Atualmente a residir numa casa alugada, o número dois do presidente eleito dos Estados Unidos, viu a rua onde habita ser invadida por dezenas de ativistas dos direitos LGBT. A ideia era organizar "uma festa" para chamar a atenção para as suas posições conservadoras em relação à comunidade gay. Pence considerou já que a homossexualidade pode ser "o colapso da sociedade" e tentou impedir que o casamento entre pessoas do mesmo sexo fosse aprovado no Indiana