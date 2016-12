O ano de 2016 ficará para a história da humanidade como um dos mais mortíferos no mar Mediterrâneo do século XXI. Diariamente, são milhares os homens, mulheres e crianças que embarcam em perigosas viagens para tentarem chegar à Europa.

Os migrantes pagam mais de dois mil euros por um lugar em embarcações sobrelotadas e desajustadas, que usam para fugirem da guerra, da fome, da falta de condições de saúde, de educação e de segurança. Nos últimos doze meses, muitos foram os que deram a própria vida por um futuro melhor.

Até 20 de dezembro, morreram mais de sete mil migrantes em todo o mundo. Este valor já ultrapassou o balanço final de 2015 em mais de duas mil pessoas, de acordo com os dados oficiais divulgados pela Organização Internacional para a Migração.

Mas os números da mortalidade entre os migrantes ganham outra força quando, destes, cerca de cinco mil pessoas perderam a vida quando estavam a tentar chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. O gráfico abaixo mostra o número de vítimas distribuídas pelos países europeus para onde se dirigiam.

O caminho até à Europa é longo e faz-se por diversas rotas, o que dificulta o trabalho das patrulhas marítimas e terrestres. A Agência Europeia para as Fronteiras e Guarda Costeira reconhece sete caminhos usadas pelos migrantes:

África Ocidental (ilhas Canárias, em Espanha)

Mediterrâneo Ocidental (Espanha)

Mediterrâneo Central (ilha de Lampedusa, em Itália)

Apulia e Calabria (Sul de Itália)

Rota Oriental (Rússia)

Rota dos Balcãs

Mediterrâneo Oriental (Grécia e Chipre)

O número de pessoas que aguardam por uma oportunidade numa destas rotas é incerto e de difícil controlo. Um dos locais críticos é Marrocos. Centenas de pessoas esperam pelo momento certo para atravessar a fronteira de Ceuta e do outro enclave espanhol do norte de África, Melilla, na tentativa de alcançar a Europa.

A maioria destas pessoas é intercetada e regressa a Marrocos. Os que conseguem atravessar, ficam em centros de acolhimento temporário até ser decidido o seu destino.

Por outro lado, ao longo do ano, o drama dos migrantes ganhou proporções inéditas com o fecho de diversas fronteiras nos Balcãs, o que tem levado muitos a encontrar soluções alternativas, ilegais e perigosas.

Se até há alguns anos este fluxo migratório era principalmente proveniente de países africanos como Sudão, Chad, Eritreia ou Congo, os conflitos armados no Médio Oriente têm feito levado sírios, iranianos, libaneses, paquistaneses e iraquianos a procurarem refugio na Europa.

Na bagagem, estas pessoas trazem sonhos e esperança numa vida melhor. As imagens de milhares de pessoas salvas no mar Mediterrâneo, angustiadas com os horrores, o medo, o frio e a fome que passaram na travessia, não deixam ninguém indiferente. E as maiores vítimas de toda esta longa caminhada até um "porto seguro" são os menores, em particular os que estão sozinhos.

A Unicef estima que, em todo o mundo, haja mais de 28 milhões de crianças forçadas a fugir de cenários de guerra e conflito. Nestes cálculos, 1 em cada 200 crianças do mundo é refugiada, mas o número de crianças migrantes aumenta drasticamente para uma a cada oito.

Mas a crise desencadeada pela forte migração também tem sido agravada por pessoas ligadas a grupos terroristas, como o Estado Islâmico, que se têm infiltrado entre os refugiados para conseguir uma entrada fácil nos Estados-Membros. E quando o mundo menos espera, a segurança dos europeus volta a ser desafiada, como aconteceu no ataque em Berlim.

Na apresentação multimédia abaixo resumimos alguns dos acontecimentos que marcaram este ano de migração para a Europa pelo mar Mediterrâneo (use o cursor para navegar na imagem)