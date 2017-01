O casal Obama revelou, num vídeo publicado no YouTube pouco depois das cerimónias no Capitólio, o que irá fazer agora que deixou a Casa Branca. "Dormir" e "passar tempo com a família" são as prioridades do casal, após oito anos a servir o país.

Vamos juntar-nos a todos vocês como cidadãos privados", começou por dizer Obama. "Queremos agradecer-vos uma vez mais, do fundo dos nossos corações, por nos darem o incrível privilégio de servir este país que amamos."

Foi Michelle quem contou o que se segue:

Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena pausa. Finalmente, vamos dormir, passar tempo com a família e ficar tranquilos por um bocadinho", revelou, admitindo ficar longe das redes sociais ou, pelo menos, publicar com menos frequência do que até então.

Barack Obama lembrou o projeto em que o casal se irá envolver depois das férias: o centro presidencial de Chicago, um centro de promoção da cidadania, que pretende implementar projetos nos Estados Unidos e no mundo.

Digam-nos o que pretendem que este projeto seja. E digam-nos o que têm em mente."

O casal descolou esta sexta-feira para Palm Springs, no sul da Califórnia, onde vai passar alguns dias de férias.

"Ser a vossa primeira-dama foi a maior honra da minha vida. Do fundo do meu coração, obrigada", tinha já escrito Michelle Obama no Twitter.

Being your First Lady has been the honor of a lifetime. From the bottom of my heart, thank you. -mo pic.twitter.com/pahEydkZ5Z — First Lady- Archived (@FLOTUS44) January 19, 2017

O presidente cessante passou ainda também pelo Twitter para contar que vai de férias antes de "regressar ao trabalho".